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В Совфеде допустили переход к новому призывному возрасту осенью

Ведомости

Законопроект о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью 2023 г., если его примут до летних каникул. Об этом сообщил глава оборонного комитета Виктор Бондарев в разговоре с «РИА Новости».

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», – сказал он.

Сейчас документ находится в разработке. По словам Бондарева, законопроект может внести в Госдуму правительство, поскольку с инициативой о повышении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул, что принять законопроект до начала весеннего призыва вряд ли получится.

Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Эти изменения президент России Владимир Путин поддержал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных