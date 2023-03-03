В Совфеде допустили переход к новому призывному возрасту осенью

Сейчас документ находится в разработке. По словам Бондарева, законопроект может внести в Госдуму правительство, поскольку с инициативой о повышении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул, что принять законопроект до начала весеннего призыва вряд ли получится.