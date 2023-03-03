В Совфеде допустили переход к новому призывному возрасту осенью
Законопроект о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью 2023 г., если его примут до летних каникул. Об этом сообщил глава оборонного комитета Виктор Бондарев в разговоре с «РИА Новости».
«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», – сказал он.
Сейчас документ находится в разработке. По словам Бондарева, законопроект может внести в Госдуму правительство, поскольку с инициативой о повышении призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул, что принять законопроект до начала весеннего призыва вряд ли получится.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Эти изменения президент России Владимир Путин поддержал.