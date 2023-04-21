Как Россия может ответить на национализацию своего посольства на Украине

В современной России прецедентов изъятия собственности, находящейся в пользовании представительств иностранных государств, не было, сказал «Ведомостям» политолог и историк Алексей Макаркин. Но такие случаи известны в прошлом, отметил он. Например, здание посольства Финляндии советские власти изымали дважды: в 1939 г. во время советско-финской войны (после ее окончания оно было возвращено Финляндии) и в 1941 г. В годы Великой Отечественной войны советские власти забрали также здание в Чистом переулке, в котором многие годы размещалась резиденция немецкого посла. В 1943 г. здание передали Московской патриархии.