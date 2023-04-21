Как Россия может ответить на национализацию своего посольства на Украине

Как Россия может ответить на национализацию своего посольства на УкраинеДействия Киева противоречат международным дипломатическим нормам
Россия может расторгнуть договор аренды земельного участка и национализировать здание посольства Украины в случае принятия Киевом аналогичной меры, сообщила «Ведомостям» юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Любовь Степанова.
Действия Украины противоречат положениям ст. 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. (участниками являются и Россия, и Украина), в соответствии с которой в случае разрыва дипломатических сношений государство пребывания должно уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами даже в случае вооруженного конфликта, указала она.
Согласно ст. 1 той же конвенции под помещением представительства понимается как здание или часть здания, используемые для целей представительства, так и обслуживающий данное здание земельный участок, отмечает юрист. Поэтому Россия вправе принять «контрмеры», считает она. Основанием для этого служит резолюция Генассамблеи ООН 2001 г. № 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправные деяния».
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет расторг договор аренды земельного участка с российским посольством. По словам Кличко, сам он обратился в кабмин Украины с просьбой вернуть имущество дипучреждения в собственность государства.
Россия готова ответить на подобные шаги, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», – заявил он 21 апреля.
Посольство России в Киеве не работает больше года. 21 февраля 2022 г. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, что в Киеве назвали шагом к разрыву дипломатических отношений. 22 февраля МИД РФ заявил об эвакуации персонала диппредставительств из Украины. Киев после начала специальной военной операции объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой, посольство в России было закрыто, а его сотрудники также вывезены из страны.
Важно взять паузу и дождаться реакции официальных властей Украины, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Кличко, по его словам, превышает свои полномочия, делая такие заявления. Депутат подчеркнул, что территория посольства в любой стране мира является территорией другого государства. «Если Украина решит нарушить дипломатический иммунитет, тогда потребуются меры реагирования», – сказал он «Ведомостям».
В соответствии с соглашением между правительством РФ и кабмином Украины в Москве последней на праве собственности принадлежит комплекс зданий диппредставительства, расположенных в Леонтьевском и Вознесенском переулках, говорит Степанова. Земельный участок под ним предоставлен Украине в аренду. Кроме того, Киеву принадлежит здание Национального культурного центра Украины на Арбате, отмечает собеседник.
Правоприменительная практика такова, что самой простой ответной мерой может быть расторжение договора аренды земли, используемой для размещения посольства, согласна адвокат Ольга Елагина. Она уточняет, что земельные участки предоставлялись иностранным посольствам на основании распоряжений правительства Москвы. И их использование другими государствами осуществляется на основании гражданского и земельного законодательства РФ.
Земельное законодательство допускает расторжение договора аренды по инициативе арендодателя в случае существенного нарушения договора арендатором, сообщила Елагина «Ведомостям». Это возможно и по гражданскому законодательству в судебном порядке, в частности, на основании ст. 451 ГК РФ – при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, отмечает она.
В современной России прецедентов изъятия собственности, находящейся в пользовании представительств иностранных государств, не было, сказал «Ведомостям» политолог и историк Алексей Макаркин. Но такие случаи известны в прошлом, отметил он. Например, здание посольства Финляндии советские власти изымали дважды: в 1939 г. во время советско-финской войны (после ее окончания оно было возвращено Финляндии) и в 1941 г. В годы Великой Отечественной войны советские власти забрали также здание в Чистом переулке, в котором многие годы размещалась резиденция немецкого посла. В 1943 г. здание передали Московской патриархии.
«Аналогий для мирного времени я не нахожу», – говорит эксперт. Например, до посягательств на размещение посольства Эстонии не доходило даже на фоне ухудшения отношений между странами после переноса памятника «Бронзовый солдат» из центра Таллина на кладбище, вспоминает Макаркин. Несмотря на то, что и тогда звучали голоса с требованиями убрать посольство из центра Москвы, никаких шагов предпринято не было, подчеркнул он.
В декабре 2022 г. председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил ввести в законодательство норму, дающую России право требовать от дипломатических миссий недружественных стран отказаться от использования занимаемых ими зданий в качестве ответной меры на подобные шаги в отношении РФ. Так он отреагировал на «фактически рейдерский захват властями США ряда российских консульских учреждений в США» и «незаконный арест резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде, консульств в Сан-Франциско и Сиэтле и торговых представительств России».
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 г. приняла пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего Вашингтон закрыл доступ к посольским дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, к генконсульству в Сан-Франциско, а также к помещениям торгпредств России в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Кроме того, 2 апреля 2018 г. по требованию США было закрыто генконсульство России в Сиэтле. Власти РФ объявили решение правительства США о закрытии своей миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов, обладавших неприкосновенностью, противозаконным.