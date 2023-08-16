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Глава МИД Индии объяснил решение не приглашать Зеленского на саммит G20

Он заявил, что «группа двадцати» не занимается вопросами глобальной безопасности
Илья Лакстыгал Анастасия Морозова
Reuters

Среди специальных гостей, приглашенных на саммит G20 в Дели, нет президента Украины Владимира Зеленского, поскольку на этой встрече обсуждаются проблемы энергетики, удобрений и поставок продовольствия. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время брифинга в Дели, передает корреспондент «Ведомостей».

«G20 – группа про проблемы глобального [экономического] роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия», – сказал он, отвечая на вопрос, почему среди специальных гостей, приглашенных на саммит G20 в Дели, нет Украины.

Джайшанкар отметил, что речь идет о саммите G20, а не о Совете безопасности ООН. По его словам, «группа двадцати» не занимается вопросами глобальной безопасности. «Вот почему мы приняли решение [не приглашать в числе дополнительных почетных гостей Украину]. При этом девять приглашенных стран – из числа пострадавших от последствий украинского конфликта», – подчеркнул министр.

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Ранее шерпа Индии в G20 (доверенное лицо премьера страны Нарендры Моди в группе) Амитабх Кант сообщил, что на саммит позвали как «специальных гостей» лидеров Бангладеш, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, Испании, Омана и Сингапура, «демонстрируя различные экономики» по уровню развития и географическому положению, что отвечает индийскому лозунгу саммита «Одна земля – одна семья – одно будущее».

Джайшанкар не стал говорить о присутствии президента России Владимира Путина на саммите. Он отметил лишь, что все члены G20 получили приглашения на саммит в Дели. 30 июля, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка», который проходил в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что решение о его поездке в Индию пока не принято.

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Помимо этого, глава МИД Индии заявил, что «оптимистичен» относительно возможности мирного разрешения российско-украинского конфликта. «Я считаю, что, прежде всего, нам следует держать окно [возможностей] открытым для посредничества в усилиях [по достижению] всеобъемлющего мира между Россией и Украиной. Сейчас [ситуация так] не выглядит. Но я оптимистичен», – сказал он.

Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Приглашение также получал и Зеленский, однако он отказался от поездки. В результате Зеленский выступил с видеообращением, в котором перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

В ответ российские власти заявили, что «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру, и отметили, что Киев не готов к диалогу. 27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку «это абсолютно исключается» Киевом и странами Запада.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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