Глава МИД Индии объяснил решение не приглашать Зеленского на саммит G20

Встреча стран G20 пройдет в Дели 9-10 сентября. В прошлом году саммит «группы двадцати» проходил в Индонезии. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Приглашение также получал и Зеленский, однако он отказался от поездки. В результате Зеленский выступил с видеообращением, в котором перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.