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Министр торговли США пытается договориться в Китае о «здоровой конкуренции»

Вашингтон стремится стабилизировать отношения с КНР накануне выборов
Владимир Кулагин
Министр торговли США Джина Раймондо готова обсуждать партнерство и равноправие в торговле, но не отмену уже введенных санкций против КНР / ANDY WONG / AFP

Министр торговли США Джина Раймондо прилетела 27 августа в Китай, где пробудет с официальным визитом до 30 августа, сообщают агентство Bloomberg и газета Financial Times. Она заверила Пекин, что США стремятся к «здоровой конкуренции» и не намерены препятствовать экономическому прогрессу Китая, но не будут идти на компромиссы в сфере нацбезопасности.

В первый день своей официальной программы, 28 августа, Раймондо провела беседу с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Она стала для них уже вторым раундом переговоров в 2023 г. – до этого в мае именно этот китайский министр посетил США, возобновив там межгосударственный диалог (пауза длилась с февраля из-за инцидента с китайским аэростатом). Сейчас Раймондо отметила, что весь мир желает видеть стабильные экономические отношения США и Китая, годовой товарооборот которых превышает $700 млрд (официально в 2022 г. он составил $690,59 млрд. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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