Министр торговли США пытается договориться в Китае о «здоровой конкуренции»

В первый день своей официальной программы, 28 августа, Раймондо провела беседу с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Она стала для них уже вторым раундом переговоров в 2023 г. – до этого в мае именно этот китайский министр посетил США, возобновив там межгосударственный диалог (пауза длилась с февраля из-за инцидента с китайским аэростатом). Сейчас Раймондо отметила, что весь мир желает видеть стабильные экономические отношения США и Китая, годовой товарооборот которых превышает $700 млрд (официально в 2022 г. он составил $690,59 млрд. – «Ведомости»).