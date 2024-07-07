Каким может быть ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ

Министр прокомментировал сообщения о том, что США несут ответственность за удары Украины по российским регионам, в том числе Севастополю. Заявления США и НАТО о том, что они не ведут войну с Россией, – плохая мина при плохой игре, сказал министр. По его словам, любой разбирающийся в военном деле человек понимает, что без прямого участия США «в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели».