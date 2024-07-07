Каким может быть ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ

Каким может быть ответ России на участие США в наведении ракет ВСУЛавров пообещал, что Москва примет меры в обозримом будущем
Украина не смогла бы никуда запустить поставляемые американцами ракеты без помощи США, ответ России стоит ждать в обозримом будущем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», – сказал Лавров, не приведя дополнительных подробностей.
Министр прокомментировал сообщения о том, что США несут ответственность за удары Украины по российским регионам, в том числе Севастополю. Заявления США и НАТО о том, что они не ведут войну с Россией, – плохая мина при плохой игре, сказал министр. По его словам, любой разбирающийся в военном деле человек понимает, что без прямого участия США «в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели».
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, которые Украине поставляют США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 получили ранения. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину, поскольку применение такого оружия невозможно без участия американских военных специалистов. Лавров на следующий день заявил, что Штаты причастны к теракту в Севастополе.
12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Через неделю президент Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что в ответ на такие решения Москва не исключает поставок вооружений в другие страны.
По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, ответ России на участие США в наведении поставленных Украине ракет может быть не зеркальным, а направленным на поддержку сил, которые противостоят западным правительствам в разных частях света. Он отметил, что Россия обладает огромными ресурсами как в военно-технической, так и в финансовой сфере для того, чтобы заниматься такой деятельностью.
«Вариантов ответа здесь очень много, главное, чтобы были приняты соответствующие решения. Речь идет не только о поддержке хуситов или подобных им сил. Во многих странах Европы есть силы, которые выступают за независимость, – в Ирландии, Шотландии, Каталонии и др. В Африке такая работа уже ведется. На мой взгляд, поддержка таких сил стала бы крайне эффективным способом противодействия коллективному Западу, все необходимые ресурсы для этого имеются», – сказал Подберезкин.
Военный эксперт Иван Коновалов полагает, что ответной мерой со стороны Вооруженных сил России станет воздействие на беспилотные летательные аппараты США и их союзников, которые могут принимать участие в наведении украинских ракет и сборе разведданных в интересах Украины. Таких способов, причем законных, достаточно, считает он. Кроме того, подчеркнул Коновалов, подобные шаги не приведут к гибели личного состава ВС США.