Путин не исключил поставки оружия другим странам в ответ на поставки Украине
В ответ на поставки вооружений на Украину Россия не исключает поставок вооружений в другие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.
«Пусть Запад думает, где оно окажется потом», – добавил Путин.
Отдельно президент упомянул Южную Корею. По его словам, если эта страна будет поставлять оружие на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Он выразил надежду, что такого не случится.
«Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», – пояснил Путин.
12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. 14 июня Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО не согласовали обязательство выделять в долгосрочном режиме по $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине.