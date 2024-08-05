Депутатам «Единой России» дали рекомендации на время парламентских каникул

Депутатам «Единой России» дали рекомендации на время парламентских каникулРекомендуется помочь семьям участников спецоперации и поучаствовать в акции по помощи в сборах детей в школу
Депутатам Госдумы от «Единой России» выдали рекомендации о том, что стоит делать во время парламентских каникул, рассказал «Ведомостям» источник во фракции. Последнее заседание весенней сессии прошло 31 июля. В период с 5 августа по 2 сентября депутатам рекомендуется принять участие в мероприятиях в рамках нескольких смысловых линий:
– поддержка семей российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и оказание помощи по обеспечению участвующих в боевых действиях земляков;
– встречи с первичными отделениями в рамках «Года первичек» (ранее врио секретаря генсовета Владимир Якушев говорил, что с первичками надо продолжать работать и дальше, а в партии обсуждается их реформа);
– участие депутатов в мероприятиях и активностях кандидатов от партии в рамках единого дня голосования в сентябре;
– реализация «Народной программы» в регионах;
– информирование избирателей об итогах работы фракции в Госдуме в весеннюю сессию;
– участие в партийных акциях «Собери ребенка в школу» и «Родительская приемка»;
– участие в мероприятиях партии, посвященных календарным датам и событиям.
Рекомендации на период каникул даются депутатам традиционно. «Каждый депутат сам выстраивает свою работу, и тот, кто рассчитывает избраться, продолжает деятельность в своем избирательном округе либо общественную деятельность. Депутат на связи с избирателями, посещает округа», – сказал «Ведомостям» зампредседателя фракции Евгений Ревенко.
В рамках поддержки единороссами проведения спецоперации депутаты должны встретиться с семьями ее участников на партийных площадках. Также рекомендуется посетить семьи на дому и помочь в решении проблемных вопросов, помочь детям в вопросах, связанных с организацией досуга (устройство в секции, клубы, учреждения допобразования), оказания медицинской помощи, если это необходимо, помочь в транспортировке детей на соревнования, олимпиады, другие мероприятия.
Для бойцов, находящихся в госпиталях, предлагается организовать культурные программы. При организации мероприятий важно создать комфортные условия для маломобильных бойцов, отмечается в документе, с которым ознакомились «Ведомости».
Кроме того, депутатам нужно участвовать в сборе гуманитарных грузов и не забывать публиковать в соцсетях посты в поддержку военнослужащих и решений президента, информировать о мерах поддержки.
Предлагается, например, не забывать, что «уровень поддержки президента РФ на фоне проведения специальной военной операции остается стабильно высоким, что свидетельствует о безусловной консолидации всего общества вокруг лидера страны и одобрении заданного им курса». История доказывает, напоминают депутатам, «именно такое абсолютное гражданское единение и вера в своего лидера становится залогом победы». Они могут напоминать во время встреч о денежных выплатах для подписавших контракт и для мобилизованных граждан, в том числе о льготах и региональных средствах поддержки.
Год первичных отделений был объявлен по предложению председателя партии Дмитрия Медведева. Депутатам Госдумы дано указание, что в течение всего года необходимо работать непосредственно с первичными организациями, в рамках своих избирательных округов. Они должны встретиться с секретарями первичных организаций, их рядовыми членами, чтобы обсудить проблемы жителей округа, а затем обязательно отчитаться в соцсетях.
Кроме того, думские единороссы должны принять участие в мероприятиях с кандидатами от партии на выборах, оказать им информационную, методическую и организационную поддержку.
Пункт о «Народной программе» тоже касается в основном информирования. Необходимо рассказывать о ней на встречах с гражданами, журналистам, а также в соцсетях. Кроме того, депутатам рекомендуется оценить ход реализации программы и задать соответствующие вопросы гражданам. Особое внимание в методичке просят уделить реализации программы капитального ремонта школ, а также на строительство новых школ и детских садов.
Аналогичные рекомендации касаются и итогов весенней сессии. Депутатам также составили список с напоминанием этих итогов, которые включают всевозможные льготы для участников спецоперации, поддержку семей с детьми, восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам, а также инициированные поправки в бюджет (например, направление 66 млрд руб. на программу «Семейная ипотека» и др.). Об ужесточении статей Уголовного кодекса, например, по экстремистским статьям депутатам напоминать не предлагают.
Акцию «Собери ребенка в школу» партия запустила 17 июля. Ее суть в организации помощи в сборах к началу учебного года для многодетных, семей из социально-уязвимых категорий, детей из семей беженцев, проживающих в ПВР, а также детей из новых регионов и детей военных. Прописаны и форматы участия: размещение в социальных сетях постов о старте акции, сообщение адресов пунктов сбора, участие во вручении школьных наборов, адресная помощь отдельным детям, посещение строящихся и ремонтирующихся школ вместе с представителями исполнительной власти.
Что касается участия в партийных активностях, «Единая Россия» запланировала их на следующие даты: День физкультурника – 10 августа, День строителя – 11 августа, День флага России – 22 августа, День шахтера – 25 августа, День Знаний – 1 сентября.
«Отпусков в обычном понимании не будет, у нас в планах выездные заседания совета», – сказал на закрытии сессии спикер палаты Вячеслав Володин («Единая Россия»). Он уже тогда анонсировал, что парламентарии будут до сентября работать в своих округах и проводить встречи с избирателями.
Ревенко ответил на звонок «Ведомостей» сразу по прилету из Омска (сам он избирался от Воронежской области): он принял участие в забеге на дистанцию 10 км в рамках Кубка России и Сибирского международного марафона. «Первые дни условного отпуска встретил в Омске: пропагандировал массовый спорт», – поделился он.