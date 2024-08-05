Депутатам «Единой России» дали рекомендации на время парламентских каникул

Предлагается, например, не забывать, что «уровень поддержки президента РФ на фоне проведения специальной военной операции остается стабильно высоким, что свидетельствует о безусловной консолидации всего общества вокруг лидера страны и одобрении заданного им курса». История доказывает, напоминают депутатам, «именно такое абсолютное гражданское единение и вера в своего лидера становится залогом победы». Они могут напоминать во время встреч о денежных выплатах для подписавших контракт и для мобилизованных граждан, в том числе о льготах и региональных средствах поддержки.