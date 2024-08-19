ЦИК уточнил порядок проведения выборов на граничащих с Украиной территориях

ЦИК уточнил порядок проведения выборов на граничащих с Украиной территорияхТеперь если член избиркома не выходит на связь, то его полномочия может прекратить комиссия
Центризбирком (ЦИК) опубликовал постановление, призванное установить особые правила проведения выборов на граничащих с Украиной территориях в связи с атакой ВСУ. Комиссия приняла его на заседании 14 августа, но опубликовала спустя несколько дней. Зампред ЦИК Николай Булаев ранее уточнял, что в текст будут вноситься редакторские правки.
Учитывая особенности положения приграничных регионов (речь идет о вторжении ВСУ на территорию Курской области), ЦИК прописал порядок проведения выборов в экстраординарных ситуациях. Например, в случае если невозможно установить место нахождения члена участковой избирательной комиссии (УИК), в том числе при отсутствии связи с ним или поступлении информации от уполномоченного органа, полномочия такого члена избирательной комиссии могут быть приостановлены решением вышестоящей избирательной комиссии.
Уточняется, что при проведении заседаний этого избиркома и принятии им решений такой член не учитывается при определении установленного числа членов избирательной комиссии. При необходимости комиссия может принять решение и об увеличении количества членов избиркома.
Такие особенности применяются в случае, если в регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и проводится эвакуация населения либо если введен режим контртеррористической операции (КТО) и применяются меры, предусматривающие временное отселение физических лиц, следует из п. 4 постановления ЦИК.
Как и в положении об особенностях подготовки и проведения выборов президента в период действия военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, будет действовать норма о том, что в случае если жизням избирателей или членов УИК будет угрожать опасность, то они могут приостановить свою работу на любом этапе.
Бюллетени и документы, в свою очередь, «незамедлительно» доставляются в другое безопасное помещение, в котором и будут завершены эти процессы, говорится в постановлении. Данные же из протоколов с итогами голосования сразу после подписания могут быть переданы по техническим каналам связи в ТИК.
Выборы во время военных действий
В мае 2023 г. президент Владимир Путин подписал поправки в закон, разрешающие проведение выборов на территориях России даже при военном положении: оно объявлено в новых регионах и именно поэтому выборы проходили там по особым правилам. Глава региона, на территории которого введено военное положение, может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. Если ЦИК одобряет проведение выборов или референдума, он обязан уведомить об этом президента.
Как и говорилось на заседании 14 августа, в восьми приграничных регионах может быть организовано досрочное голосование с использованием дополнительных форм. ЦИК в постановлении уточнил, какие разновидности голосования могут быть применены, в частности досрочное голосование в помещении для голосования, вне его, на дому и на придомовых территориях. Место, дату и время проведения голосования определит ТИК по поручению избиркома субъекта.
Досрочное голосование в УИК дополняется выездным голосованием на дому – раньше эта процедура при досрочном голосовании не использовалась, обратил внимание юрист Олег Захаров. В тексте приложения говорится, что голосование на дому может потребоваться тем избирателям, которые не могут прибыть на участок по уважительным причинам (состояние здоровья, инвалидность), а также для избирателей, для которых избрана мера пресечения в виде, например, домашнего ареста.
Кроме того, ЦИК разрешил разворачивать «полевые участки» в формате голосования на придомовых территориях: эти меры ранее применялись только на голосовании за поправки к Конституции в условиях коронавирусных ограничений, отметил Захаров.
Вторжение в Курскую область
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим КТО. По информации от 12 августа, под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов. В Курске планируются выборы губернатора, а также выборы муниципальных глав и депутатов в 18 районах.
Также комиссия будет официально использовать так называемое явочное голосование, т. е. предусматривается возможность голосовать просто по факту явки на участок человека из другого населенного пункта этого же региона. Такая новелла следует из п. 3 постановления: основанием для включения человека в список избирателей может служить в том числе его устное обращение.
Ранее это осуществлялось через механизм «мобильного избирателя», но в текущих условиях он недостаточно оперативен, подчеркнул Захаров. «Все эти меры в совокупности облегчат бремя организационных усилий избиркомов», – сказал юрист.
Также в тексте постановления предусмотрен порядок действий в экстраординарных ситуациях, обратил внимание в беседе с «Ведомостями» электоральный юрист Гарегин Митин. Эти нормы – вынужденные, обусловленные обстоятельствами нынешнего положения, пояснил он.
Этот порядок может быть применен в Белгородской, Брянской, Курской областях, где объявлен режим КТО, а также в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Впрочем, не у всех субъектов есть необходимость проводить досрочное голосование, предусмотренное постановлением, пояснял в ходе заседания комиссии 14 августа Булаев.