ЦИК уточнил порядок проведения выборов на граничащих с Украиной территориях

Выборы во время военных действий

В мае 2023 г. президент Владимир Путин подписал поправки в закон, разрешающие проведение выборов на территориях России даже при военном положении: оно объявлено в новых регионах и именно поэтому выборы проходили там по особым правилам. Глава региона, на территории которого введено военное положение, может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. Если ЦИК одобряет проведение выборов или референдума, он обязан уведомить об этом президента.