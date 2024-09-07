Как Путин провел День города Москвы

«Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся. А деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле», - отметил президент.