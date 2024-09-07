Как Путин провел День города Москвы

Как Путин провел День города МосквыПрезидент поздравил москвичей, открыл Троицкую линию и кампус МГТУ имени Баумана
Президент России Владимир Путин в субботу, 7 сентября, проводит мероприятия, приуроченные ко Дню города Москвы. В этом году столице исполняется 877 лет. Глава государства поздравил жителей столицы и всех россиян, открыл первый участок Троицкой линии метро, а также первую очередь кинопарка «Москино».
«Как всегда, в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник – День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой необъятной страны», – сказал президент, выступая в концертном зале «Зарядье». Президент отметил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для жителей.
В том числе президент отметил развитие метро за последние 14 лет. На открытии социальных объектов с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент в режиме видеоконференции дал старт первому участку Троицкой линии метро. Работу начинают станции «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На станции «Новаторская» будет возможна пересадка на Большую кольцевую линию (БКЛ). Всего Троицкая линия составит 43 км, на ней будет 17 станций – ветка станет самым длинным радиусом метро и самым большим за МКАД.
Путин и Собянин также приняли участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Глава государства отметил, что МГТУ является одним из важнейших центров по подготовке инженерных кадров. Он стал таким вузом, которые в мире можно «по пальцам пересчитать», что является большим достижением в области укрепления позиций РФ в сфере науки и образования.
В Центральном кластере, который состоит из пяти зданий, будут располагаться Инновационный хаб, кластер «Технологии защиты природы – Зеленая территория» и др. Между корпусами кластера смонтировали купольную конструкцию, а комплекс «Квантум парк» вместит коворкинги, выставочные зоны и пространства для презентаций разработок. В ходе трансляции ректор вуза Михаил Гордин пригласил Путина посетить университет.
Путин также дал старт открытию первой очереди кинопарка «Москино» – комплекса натурных площадок для съемок кино. «Камера, мотор!» – сказал президент по просьбе кинематографистов. Кинопарк расположен в новой Москве недалеко от Троицка. Он представляет собой комплекс объектов для съемок фильмов, сериалов и клипов. Президент пригласил производителей отечественных фильмов на съемки в Московский Кремль.
«Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся. А деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле», - отметил президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после мероприятий Путин и Собянин пообщались «на ногах».
877-летие Москвы проходит 7 и 8 сентября. Праздничные мероприятия в городе проходят 7 сентября с 12:00 до 21:00 мск, 8 сентября – с 15:00 до 20:00 мск. В День города власти продлевают работу московского транспорта – в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00, объявлял Собянин.