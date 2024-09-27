Бывший губернатор Вологодской области может лишиться поста сенатора

26 сентября также не состоялось еще одно ожидавшееся назначение сенатором. Верховный хурал Тувы на своем первом заседании после выборов не рассмотрел вопрос о новом представителе в СФ. 16 сентября «Ведомости» писали, что им может быть назначен бывший первый заместитель министра обороны России (2015–2024) Руслан Цаликов. В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» сенатор от законодательного органа должен быть назначен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. На практике же региональные парламенты делегируют своего представителя в верхнюю палату парламента чаще всего именно на первом заседании. Не исключено, что Цаликов может получить мандат от исполнительной власти другого региона. Для этого должен сложить полномочия действующий сенатор, а остальные два претендента из списка – отказаться от назначения. К слову, 25 сентября пост сенатора от правительства Московской области покинула Ольга Забралова, занимавшая его с 19 мая 2021 г. (15 сентября 2023 г. губернатор Андрей Воробьев продлевал ее полномочия после своего переизбрания).