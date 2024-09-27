Бывший губернатор Вологодской области может лишиться поста сенатора

Бывший губернатор Вологодской области может лишиться поста сенатораНе спешит с делегированием в Совфед Руслана Цаликова и парламент Тувы
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, вступивший в должность после победы на выборах 8 сентября (баллотировался от «Единой России» и набрал 62,3% голосов), может сменить сенатора, сообщили «Ведомостям» собеседник в верхней палате парламента и собеседник, близкий к правительству региона. Пост представителя правительства Вологодской области в Совете Федерации (СФ) с 9 ноября 2023 г. занимает бывший губернатор Олег Кувшинников, досрочно ушедший в отставку 31 октября 2023 г. Он является первым заместителем председателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
В тройке кандидатов в сенаторы Филимонова, которую он представил в избирательную комиссию Вологодской области во время предвыборной кампании, помимо Кувшинникова бывший спикер заксобрания региона (2016–2021) Андрей Луценко и экс-замгубернатора (2012) Евгений Артемов. Представитель пресс-службы правительства региона не стал комментировать предстоящее кадровое решение губернатора, которое должно состояться сегодня (по закону губернатор должен принять это решение не позднее чем на следующий день после дня его вступления в должность, которое состоялось 26 сентября). Помощница Кувшинникова также не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть предстоящее сложение полномочий сенатора. Собеседник в СФ сказал, что вокруг кресла сенатора от правительства Вологодской области идут непростые переговоры, не уточнив имя возможного сменщика, если он будет.
Последнего Филимонов публично называл своим другом. Но это не мешало главе Вологодской области отменять принятые предшественником решения и отправлять в отставку назначенных им людей. Например, в первый месяц после назначения Филимонова врио губернатора по его инициативе была введена должность председателя правительства Вологодской области, упраздненная Кувшинниковым в декабре 2022 г. 2 февраля 2024 г. правительство региона расторгло соглашение с гостиничной компанией Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») в одностороннем порядке, писали СМИ. Оно было подписано в последний рабочий день Кувшинникова на посту губернатора. Свои посты в текущем году покинули мэры Вологды и Череповца (крупнейший город Вологодской области), а также многие чиновники правительства региона.
26 сентября также не состоялось еще одно ожидавшееся назначение сенатором. Верховный хурал Тувы на своем первом заседании после выборов не рассмотрел вопрос о новом представителе в СФ. 16 сентября «Ведомости» писали, что им может быть назначен бывший первый заместитель министра обороны России (2015–2024) Руслан Цаликов. В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» сенатор от законодательного органа должен быть назначен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. На практике же региональные парламенты делегируют своего представителя в верхнюю палату парламента чаще всего именно на первом заседании. Не исключено, что Цаликов может получить мандат от исполнительной власти другого региона. Для этого должен сложить полномочия действующий сенатор, а остальные два претендента из списка – отказаться от назначения. К слову, 25 сентября пост сенатора от правительства Московской области покинула Ольга Забралова, занимавшая его с 19 мая 2021 г. (15 сентября 2023 г. губернатор Андрей Воробьев продлевал ее полномочия после своего переизбрания).
Для Вологодской области смена сенатора будет означать настоящую смену эпохи, поскольку позиций во власти лишатся все ключевые представители прежней команды, генетически связанной с «Северсталью» (Кувшинников – выходец из этой компании), говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «И похоже, что завершается практика гарантированного ухода крупных фигур в верхнюю палату парламента – это показывает и отказ в сенаторстве [экс-губернатору Самарской области Дмитрию] Азарову, и затягивание вопроса по Цаликову. Тем самым уход из власти не гарантирует и мягких сценариев», – сказал он «Ведомостям». Пока нет ясности, распространяется ли полученная экс-министром обороны благодаря назначению на новый пост политическая неприкосновенность на членов его команды, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.