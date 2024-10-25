Коммунисты решили реанимировать приложение «КПРФ ID» к выборам в Госдуму

Коммунисты решили реанимировать приложение «КПРФ ID» к выборам в ГосдумуРуководство партии намерено с его помощью привлечь избирателей на выборы-2026
Коммунисты на закрытом семинаре-совещании для руководителей региональных отделений в Подмосковье вспомнили о мобильном приложении «КПРФ ID», презентованном еще в сентябре 2023 г., рассказал «Ведомостям» участник мероприятия. По словам источника, об этом рассказал в своем выступлении первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. В частности, по словам собеседника «Ведомостей», он заявил, что такое приложение позволит «успешно провести» кампанию 2026 г. по выборам депутатов Госдумы.
В КПРФ уже пытались использовать приложение на выборах мэра Москвы, тогда его представил внук лидера партии депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (был кандидатом на должность градоначальника, занял второе место с 8,11% голосов). «Хайп был хороший, а вот с мобилизацией не получилось», – говорит собеседник. Спустя полтора года Афонин снова хочет внедрять «КПРФ ID» для привлечения избирателей. Партийцам он заявил, что уже в течение года приложение наберет 1 млн скачиваний, а к 2026 г. его скачают 10 млн человек.
Как заявлял Зюганов-младший 5 сентября 2023 г., идея для приложения родилась после 35 встреч с районными активистами, некоторые из которых говорили, что партия не очень технологична. Судя по информации в Google Play, приложение «КПРФ ID» на момент публикации скачали более 100 человек, его оценка – 4,4 из 5. В отзывах пользователи в основном жалуются на то, что при регистрации не приходит код подтверждения. Корреспонденту «Ведомостей» код подтверждения пришел. В приложении публикуются партийные новости и планы, также авторизованные пользователи могут оставить обращения. В App Store приложение также присутствует.
КПРФ начала движение в правильном направлении: единороссы уже довольно давно используют различные мобильные приложения, говорит политтехнолог Петр Быстров. По его мнению, это шаг в сторону технологизации предвыборных кампаний. «Надеюсь, что следующим шагом будет признание ДЭГа (дистанционного электронного голосования, противником которого являются коммунисты. – “Ведомости”) и привлечение сторонников КПРФ к участию в нем. Надо идти в ногу со временем. Хорошо, что в партии появились люди, которые это осознают и пытаются осовременить партийную работу —и если не догнать “Единую Россию”, то двигаться в этом же направлении», — сказал Быстров «Ведомостям».
Чтобы установить приложение «КПРФ ID», нужно быть горячим сторонником компартии, иметь отношение к ее электоральному ядру – то есть быть уже сагитированным, полагает политолог, основатель незарегистрированной Партии любителей пива Константин Калачев. Но само по себе приложение голосов добавить не может, отмечает он. «Ведь число сторонников КПРФ не растет. Инструмент хороший, но это только инструмент, канал коммуникации. Чтоб его задействовать, надо расширять круг сторонников. Впрочем, если не принимать это приложение как палочку-выручалочку, то вещь для работы с активом полезная», – сказал эксперт.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов