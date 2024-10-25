Коммунисты решили реанимировать приложение «КПРФ ID» к выборам в Госдуму

КПРФ начала движение в правильном направлении: единороссы уже довольно давно используют различные мобильные приложения, говорит политтехнолог Петр Быстров. По его мнению, это шаг в сторону технологизации предвыборных кампаний. «Надеюсь, что следующим шагом будет признание ДЭГа (дистанционного электронного голосования, противником которого являются коммунисты. – “Ведомости”) и привлечение сторонников КПРФ к участию в нем. Надо идти в ногу со временем. Хорошо, что в партии появились люди, которые это осознают и пытаются осовременить партийную работу —и если не догнать “Единую Россию”, то двигаться в этом же направлении», — сказал Быстров «Ведомостям».