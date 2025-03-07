ВЦИОМ: работу Путина одобряют 76,7% опрошенных россиян

Более высокие результаты опроса приводит Фонд общественного мнения (ФОМ). В его исследовании участвовали 1500 респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте страны. Согласно информации ФОМ, 82% опрошенных россиян считают, что Путин работает на посту президента скорее хорошо, чем плохо. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей.