ВЦИОМ: работу Путина одобряют 76,7% опрошенных россиян

ВЦИОМ: работу Путина одобряют 76,7% опрошенных россиянПо данным ФОМ, деятельность президента положительно оценивают 82% респондентов
С 24 февраля по 2 марта 76,7% опрошенных граждан заявили, что одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на его посту, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель за неделю снизился на 0,5 п. п.
Опрошены были 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Метод ВЦИОМа – телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров.
Более высокие результаты опроса приводит Фонд общественного мнения (ФОМ). В его исследовании участвовали 1500 респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте страны. Согласно информации ФОМ, 82% опрошенных россиян считают, что Путин работает на посту президента скорее хорошо, чем плохо. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей.
Положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России 53,2% (без изменений за неделю) и 52,4% (-0,5 п.п.) граждан соответственно, следует из данных ВЦИОМа. У Фонда общественного мнения эти показатели достигли 60% (+3 п.п.) и 57% (+1 п.п.) соответственно.
Как сообщает ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,7% респондентов (-1,1 п.п.), а Мишустину – 61,6% (-0,8 п.п.). При этом в открытом вопросе, кому бы граждане доверили решение важных государственных вопросов рейтинг президента по итогам февраля составил 37,5%, далее следуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (18,6%) и премьер-министр (15,9%).
На прямой вопрос ФОМа о доверии Путину положительно ответили 81% (без изменений за неделю).
ВЦИОМ также предлагал респондентам высказать отношение к другим политикам из предложенного списка. Выяснилось, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,7% (-0,8 п.п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,9% опрошенных (+0,6 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,5% (-0,6 п.п.), а главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,9% (+0,7 п.п.).
Если бы в ближайшее воскресенье были назначены выборы в Госдуму, то за «Единую Россию», скорее всего, проголосовали бы 35,3% (-0,2 п.п.) опрошенных респондентов, утверждает ВЦИОМ. У ФОМ этот показатель опустился с 47% до 44%.
23 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что уровень поддержки Путина, который находится во власти 25 лет, беспрецедентно зашкаливает. При этом российский президент далек от популизма, подчеркнул представитель Кремля.