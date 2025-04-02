США ввели новые санкции против российских организаций и граждан

Западные страны начали вводить особенно масштабные ограничения против России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В феврале этого года состоялись первые за несколько лет официальные российско-американские контакты. 12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялась встреча делегаций двух стран. На фоне этого появились первые сообщения о возможном возвращении западных компаний на рынок России.