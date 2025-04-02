Газета
Телеграм
/ Политика

США ввели новые санкции против российских организаций и граждан

При этом ограничения в отношении супруги Бориса Ротенберга Карины были сняты
Екатерина Щербинина
Osman Rana / unsplash.com
Osman Rana / unsplash.com

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) внесло в санкционные списки трех граждан РФ, три юридических лица и один сухогруз. При этом американские власти отменили ограничения в отношении президента Федерации конного спорта Москвы Карины Ротенберг – супруги предпринимателя Бориса Ротенберга.

В обновленном списке добавлены граждане РФ Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, а также Сохраб Гайрат, который имеет еще и гражданство Афганистана. Среди юридических лиц приведены ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Санкции также введены против балкера под российским флагом ZAFAR. Все указанные лица и судно помещены в санкционный список SDGT, куда американские власти включают граждан и организации в рамках «борьбы с терроризмом».

Имя и персональные данные Белякова упоминаются на украинском сайте «Миротворец». На этом ресурсе утверждается, что россиянин является капитаном судна ZAFAR. На других украинских ресурсах упоминается и россиянин Виданов как один из капитанов судна ZAFAR, который якобы причастен к похищению украинского зерна.

США ввели санкции против Ротенберга, его супруги и сыновей Романа и Бориса в марте 2022 г. Они были включены в список лиц, поддерживающих политику президента РФ Владимира Путина и отвечающих за предоставление ресурсов, необходимых для проведения военных действий на Украине. По какой причине Карина Ротенберг исключена из санкионного перечня, не уточняется.

Западные страны начали вводить особенно масштабные ограничения против России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В феврале этого года состоялись первые за несколько лет официальные российско-американские контакты. 12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялась встреча делегаций двух стран. На фоне этого появились первые сообщения о возможном возвращении западных компаний на рынок России.

Кроме того, в начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. 2 апреля стало известно, что власти США временно сняли санкции с главы РФПИ и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, чтобы он смог получить визу и приехать на переговоры в Вашингтон. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных