США ввели новые санкции против российских организаций и граждан

США ввели новые санкции против российских организаций и гражданПри этом ограничения в отношении супруги Бориса Ротенберга Карины были сняты
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) внесло в санкционные списки трех граждан РФ, три юридических лица и один сухогруз. При этом американские власти отменили ограничения в отношении президента Федерации конного спорта Москвы Карины Ротенберг – супруги предпринимателя Бориса Ротенберга.
В обновленном списке добавлены граждане РФ Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, а также Сохраб Гайрат, который имеет еще и гражданство Афганистана. Среди юридических лиц приведены ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Санкции также введены против балкера под российским флагом ZAFAR. Все указанные лица и судно помещены в санкционный список SDGT, куда американские власти включают граждан и организации в рамках «борьбы с терроризмом».
Имя и персональные данные Белякова упоминаются на украинском сайте «Миротворец». На этом ресурсе утверждается, что россиянин является капитаном судна ZAFAR. На других украинских ресурсах упоминается и россиянин Виданов как один из капитанов судна ZAFAR, который якобы причастен к похищению украинского зерна.
США ввели санкции против Ротенберга, его супруги и сыновей Романа и Бориса в марте 2022 г. Они были включены в список лиц, поддерживающих политику президента РФ Владимира Путина и отвечающих за предоставление ресурсов, необходимых для проведения военных действий на Украине. По какой причине Карина Ротенберг исключена из санкионного перечня, не уточняется.
Западные страны начали вводить особенно масштабные ограничения против России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В феврале этого года состоялись первые за несколько лет официальные российско-американские контакты. 12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялась встреча делегаций двух стран. На фоне этого появились первые сообщения о возможном возвращении западных компаний на рынок России.
Кроме того, в начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. 2 апреля стало известно, что власти США временно сняли санкции с главы РФПИ и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, чтобы он смог получить визу и приехать на переговоры в Вашингтон.