Битва за Балканы

Художник Николай Дмитриев-Оренбургский

Однако затем наступление затормозилось: турки перебросили резервы из азиатской Турции и из Сербии (что спасло ее армию от разгрома). Кроме того, главные силы Дунайской армии были скованы осадой крепости Плевна. На картине бой за Гривицкий редут в Плевне 30 августа - 11 сентября 1877 г.

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