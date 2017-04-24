Битва за Балканы
140 лет назад началась русско-турецкая война 1877–1878 годов
Жесткое подавление восстания в Болгарии турецкими войсками в 1875-1876 гг. и отказ Османской империи облегчить положение христианских народов породили недовольство части российского общества недостаточно энергичной помощью России балканским славянам. Несмотря на ослабленное финансовое положение страны и незаконченную военную реформу император Александр II 12 апреля 1877 г. (24-го по новому стилю) объявил войну Турции. После мобилизации и сосредоточения войск в Румынии и на Кавказе русская армия начала боевые действия
Главным театром русско-турецкой войны 1877-1878 гг. стали Балканы, вернее Болгария
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Русские войска переправились через Дунай 14 июня (26 июня по новому стилю) 1877 г. и при содействии румынской армии быстро освободили от турецкой армии северную часть Болгарии и вышли к важному Шипкинскому перевалу. На фото кубанские казаки из императорского конвоя. Румыния, весна 1877 г.
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Один из понтонных мостов через Дунай, по которому русская армия переправлялась с румынского на болгарский берег, весна 1877 г.
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Переправа через Дунай у Зимницы. 14-я пехотная дивизия захватила плацдарм на правом (болгарском) берегу, на котором русская армия развернулась для дальнейшего наступления
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Однако затем наступление затормозилось: турки перебросили резервы из азиатской Турции и из Сербии (что спасло ее армию от разгрома). Кроме того, главные силы Дунайской армии были скованы осадой крепости Плевна. На картине бой за Гривицкий редут в Плевне 30 августа - 11 сентября 1877 г.
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После неудачных попыток штурма русское командование перешло к осаде. На фото казаки одного из полков, участвовавших в сражениях русско-турецкой войны
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Мужество солдат и офицеров 35-го Брянского, 36-го Орловского полков и других частей позволили русской армии отстоять важнейший Шипкинский перевал через Балканы
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Выдающийся художник Василий Верещагин в картине «На Шипке все спокойно» показал тяжелые будни войны, которые не отражаются в газетных сообщениях
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Русской армии удалось прочно блокировать Плевну, 29 ноября (11 декабря) 1877 г. гарнизон крепости капитулировал после наудачной попытки прорыва блокады. На картине начальник гарнизона Плевны Осман-паша, сдавшийся в плен 29 ноября (11 декабря) 1877 г.
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После падения Плевны русская армия стремительно форсировала балканские перевалы и двинулась на юг. На фото штаб 12-го армейского корпуса в одном из селений в Болгарии
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Угроза разгрома вынудила Турцию подписать 19 февраля (3 марта) 1878 г. Сан-Стефанское перемирие. По его условиям Болгария получила автономию с правом избрания князя, была подтверждена независимость Сербии, Черногории и Румынии. На фото чины Грузинской дружины Рионского отряда Кавказского фронта в походном лагере
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Россия возвращала территории, отторгнутые в результате Крымской войны 1853-1856 гг. На фото английская карикатура времен войны
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Вскоре российские юристы и военные разработали конституцию княжества, по которой Болгария провозглашалась конституционной монархией с широкими правами парламента. На картине взятие Гарбинских высот близ Мачина, 1877 г.
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Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в армию были призваны более 700 000 новобранцев и «запасных», ранее отбывавших воинскую повинность
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Врачи и медсестры отряда Рейера (Александропольский отряд Кавказского фронта), 1877-1878 гг.
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Русско-турецкая война вызвала прилив патриотических чувств. Сотни девушек и женщин привилегированных сословий отправились на войну сестрами милосердия и санитарками
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