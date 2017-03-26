На МКАД загорелся торговый центр «Скарабей»

На окраине Москвы, на МКАД загорелся торговый центр «Скарабей». По данным МЧС столицы, из здания вывели 30 человек. Источник «Интерфакса» в экстренных службах города сообщил, что эвакуировано около двух сотен человек. Он рассказал, что пожар случился на цокольном этаже здания, там сильное задымление.

В МЧС нет данных о пострадавших. Причины возгорания и площадь уточняются.

Вызов на пожар поступил в дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС Москвы в 19.49 мск, передает агентство «Москва». В пресс-службе ЦУКСа агентству заявили, что площадь возгорания составляит 30 кв. м.

«Скарабей» находится на восьмом километре внешней стороны МКАД.