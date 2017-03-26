Партия Меркель близка к победе на выборах в парламент земли Саар

В Германии прошли выборы в парламент федеральной земли Саар. По предварительным данным телеканала ARD, партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) набрала 41% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая кандидатом в канцлеры ФРГ Мартином Шульцем (Martin Schulz), набрала 29,5%, сообщает Deutsche Welle.

Левая партия по главе с Оскаром Лафонтеном набрала около 13%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» - 6%. DW отмечает, что ландтаг Саара стал 11-м региональным парламентом, в который прошли правые популисты.

По предварительным данным, в парламенте ХДС получит 24 места, СДПГ - 17, левые - семь, «Альтернатива для Германии» - три.