Сотрудники ФСБ провели обыски в Эрмитаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) провели обыски в Эрмитаже. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

29 марта представители Следственного управления ФСБ России «в помещениях строительных служб Государственного Эрмитажа провели обыск в связи с уголовным делом в отношении ряда лиц, связанных с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд музея», отмечается в сообщении.

Руководство музея сотрудничает с правоохранительными органами. «Была предоставлена вся необходимая информация, включая запрошенные документы по двум строительным контрактам. Работы по контрактам были приняты, здания эксплуатируются, в гарантийном порядке устраняются недостатки», - уточняется в пресс-релизе.

Утром 29 марта стало известно, что Лефортовский суд Москвы поместил замдиректора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова под домашний арест до 23 мая. Новиков подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.

31 января сотрудники силовых ведомств приходили в Эрмитаж за документами. Как писала тогда «Фонтанка», их интересовала потеря 1 млрд руб. при строительстве нового фондохранилища на Школьной улице. Контракт стоимостью 3,67 млрд руб. был заключен с московским «Мехстройтрансом», руководство и владельцы которого были причастны к «большому делу Минкульта». Работы шли с отставанием от графика. Арбитражный суд Москвы рассматривает иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом.