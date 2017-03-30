В мэрии Москвы посоветовали молодежи посещать дома престарелых вместо участия в митингах

Московская молодежь могла бы помогать пенсионерам, посещать дома престарелых, вместо того чтобы принимать участие в несанкционированных митингах. Такое мнение высказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян, сообщает ТАСС.

«Надо нашу молодежь привлекать к работе со страшим поколением. Мы говорим "единство поколений, передача опыта" и так далее. Надо их вовлекать в работу со старшим поколением, чтобы они ходили в центр социального обслуживания, в дома престарелых, а не на Тверскую выходили», – заявил он во время круглого стола, посвященного проблемам информирования пенсионеров о способах мошенничества.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович призывал «сдержанно и мудро» отнестись к подросткам, задержанным 26 марта на несанкционированной акции в центре Москвы.

«Самое главное, чтобы не началась "охота на ведьм", чтобы ребят не запугивали и не кошмарили. Никаких последствий для школьного образования это иметь не должно. Кстати, независимая процедура ЕГЭ может быть гарантом того, что никакие события не помешали бы дальнейшему образованию ребенка», – приводит «Интерфакс» его слова. Бунимович напомнил, что подросткам свойственно «обостренное чувство справедливости».

По его словам, задержанных подростков отпустили из автозаков либо из ОВД после составления протоколов уже в воскресенье. «В настоящее время этими ребятами занимаются комиссии по делам несовершеннолетних, учителя, родители, в отдельных случаях вызывают в следственные органы», - сказал омбудсмен.

Он напомнил, что в соответствии со статьями 13, 14, 15 Конвенции по правам ребенка дети имеют право свободно выражать свое мнение, государство должно уважать право ребенка на свободу мысли и дети имеют право встречаться и объединяться в группы, «если это не нарушает государственную безопасность и общественный порядок».

Он выразил надежду, что взрослые смогут решать политические проблемы без участия детей: «Давайте в решении взрослых политических проблем обходиться без гаврошей на баррикадах, как это удавалось до сих пор».