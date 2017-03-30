Песков рассказал о доказательствах подкупа участников митингов против коррупции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в интернете есть доказательства того, что участникам антикоррупционных митингов 26 марта обещали материальное вознаграждение. «И видео с мальчиком, и различные обещания, опубликованные в "Твиттере", где гарантируется помощь в том, чтобы отсудить 10 000 евро в случае, если вас задержат на митинге. Это не что иное, как косвенный подкуп в отношении молодых людей. Здесь все нужно называть своими именами», – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента не знает, чтобы внешние силы оказывали влияние на прошедшие митинги. «Мне не известно о наличии какой-либо информации подобного рода. Я никогда не слышал о каких-либо данных, которые бы говорили в пользу этой версии», - сказал он. «В случае с Москвой тут была очевидная провокация: зачем приглашать людей принять участие в акции, которая была не согласована, была незаконна, и говорить, что она, наоборот, согласована и законна», – добавил Песков.