Колокольцев объяснил отставку Нилова с поста начальника ГИБДД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев связывает освобождение от должности главы Госавтоинспекции Виктора Нилова с его возрастом. «Что касается отставки Виктора Ивановича Нилова, человек достойно отработал службу в органах ГИБДД, внес немалый вклад в безопасность дорожного движения. Наступает такой период, возрастной период, когда наш сотрудник, наш руководитель переходит на другую рабочую ступень», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Колокольцев не назвал имени возможного преемника Нилова. «Существуют своего рода процессуальные особенности назначения руководителей на высшие должности, которые назначаются указом президента, и эти стадии необходимо проходить, согласовывать. Нужно просто заручиться терпением и ждать результатов», – добавил руководитель ведомства.