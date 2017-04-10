Правительство поддержало поправки в закон о митингах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон о митингах, внесенные Ириной Белых. В проекте отзыва Белого дома, с которым ознакомились «Ведомости», сказано, что поправки поддерживаются, замечаний к ним нет.

В среду Госдума уже приняла в первом чтении законопроект избранной от Москвы Ирины Белых («Единая Россия»), который приравнивает встречи парламентариев с избирателями к митингам. В пятницу собеседники «Ведомостей» сообщили, что срок подачи уведомлений о встречах депутатов с избирателями может быть сокращен, а местные власти будут нести ответственность в случае непредоставления площадок для встреч, рассказали несколько собеседников, близких к руководству Госдумы.

По итогам обсуждений поправок в Думе ее руководство приняло решение создать рабочую группу по работе над поправками, в первый раз она собралась уже в понедельник. От ЛДПР участвовали Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, от эсеров - Олег Шеин и Олег Нилов, от коммунистов - Юрий Синельщиков и Алексей Куринный, от единороссов - Ирина Белых и Эрнест Валеев.

По встречам с помещениями пришли к полному взаимопониманию, должны быть подготовлены поправки, рассказал «Ведомостям» Лебедев: уведомления можно подавать за три дня, заявку может оформлять не сам депутат, а за непредоставление помещения чиновник должен нести административную ответственность. Вопросы возникли с уличными встречами, продолжает депутат: «В этих встречах много спонтанности, и вопросы по этой теме только у оппозиционных фракций. Поэтому будем встречаться еще раз до конца апреля. Подготовим свои предложения по этой части».

Поправки Белых в закон о митингах обязывают согласовывать с местными властями место и время встречи за 7-10 дней, сейчас уведомление не нужно, если встреча не проходит в форме митинга или шествия. По мнению единороссов, законопроект принимается для безопасности граждан и нормальной работы городских служб. В марте Мосгорсуд отказал КПРФ в оспаривании аналогичного закона, принятого на уровне Москвы. Собеседник в аппарате Думы отмечает, что законопроект - инициатива Администрации президента, а задача Думы - сделать его лучше, насколько это возможно.