Сирийские военные отбили у боевиков ИГ населенный пункт Маскана

Сирийской армии удалось установить контроль над несколькими населенными пунктами на востоке провинции Алеппо, в том числе над Масканой, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Маскана была одним из важнейших форпостов запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Боевики удерживали этот населенный пункт более трех лет. Также освобождены Смума, Аль-Азизия и Радда Аль-Кабира, взяты под контроль вторая и третья водонасосные станции.

На юге Дейр-эз-Зора, в районах Панорама и Теллет Умм-Аббуд, сирийская армия при поддержке авиации ведет ожесточенные бои с боевиками ИГ. Накануне там было уничтожено 70 террористов.