Минздрав сообщил о снижении смертности в январе – апреле 2017 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что демографические показатели в начале 2017 г. улучшаются. «Согласно данным Росстата, за четыре месяца 2017 г. удалось сохранить на 13 600 жизней больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала Скворцова.

По ее словам, смертность от туберкулеза снизилась почти на 16%, от болезней органов дыхания — на 9,5%, от новообразований — на 3,7%, от болезней системы кровообращения — на 3%, от болезней системы пищеварения — на 4,6%.

«Одновременно с этим младенческая смертность снизилась до 5,2 случая на 1000 родившихся живыми, что для нашей страны является очередным историческим минимумом», — добавила министр.

Минздрав отмечает снижение смертности во всех возрастных категориях: детей — на 12,4%, трудоспособного населения — на 3,3%, старшего трудоспособного населения - на 0,8%.