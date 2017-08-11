США начали строить оперативный центр флота на Украине

Первый мобильный инженерно-строительный батальон ВМС США (NMCB 1) начал строительство оперативного центра ВМС США на военно-морской базе Украины в Очакове. Об этом сегодня сообщил официальный сайт ВМС США. Работы ведутся по программе военно-инфраструктурной помощи иностранным государствам (Foreign Military Construction Sales).

Инженерно-строительные войска США (Seabees) находились в Очакове с апреля, готовя базу для строительства. 25 июля состоялась закладка оперативного центра. «Начало работ на Украине является значительным достижением для NMCB 1, - цитирует сайт ВМС представителя инженерно-строительных войск на Украине Джейсона Макги. - Наша способность поддержать программу партнерства Украины с Европой имеет стратегическое значение. Она улучшает обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны, укрепляет наши отношения и предоставляет новые возможности для обучения».

Помимо командного центра ВМС США построят в Очакове морскую базу технического обслуживания катеров и оборудуют полный периметр с контрольно-пропускными пунктами. Центр способен гибко адаптироваться к «широкому спектру военно-морских операций» и будет использоваться в качестве основной базы будущих совместных военных учений на Украине. Очаковская военно-морская база ВМС Украины расположена на побережье Черного моря у устья Днепра в Днепро-Бугском лимане.