Госдума может принять законопроект о криптовалютах осенью

Госдума России может принять закон о регулировании криптовалют осенью, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков в интервью телеканалу «Россия 24».

«В ближайшее время будет создана рабочая группа в Госдуме, буквально на следующей неделе я провожу совещание по этому вопросу, в котором будут участвовать представители ЦБ, Минфина, экспертного сообщества. И мы договоримся об основных принципах регулирования этого рынка», - сказал он.

Он уточнил, что группа, в частности, обсудит определение криптовалют как финансового инструмента и назначение регулятора этого рынка.

Ранее Минфину было поручено подготовить доклад о регулировании криптовалют, документ также должен быть согласован с рядом других ведомств. ЦБ выступает за регулирование криптовалют как цифрового товара или цифровых активов, Минфин предлагает регулировать такие валюты как «иное имущество».

Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире. На начало августа, по данным ресурса CoinMarketCap, в обороте по всему миру 16,5 млн биткоинов, что эквивалентно $46,1 млрд. 1 августа 2017 г. биткоин был разделен надвое, и появилась новая криптовалюта – Bitcoin cash.