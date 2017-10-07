Ушел из жизни российский постпред при ФАО Александр Горбань

Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александр Горбань ушел из жизни 6 октября в возрасте 64 лет после тяжелой болезни. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

На сайте ведомства указывается, что ушел не только яркий профессионал, внесший значительный вклад в экономическую дипломатию, но также и «чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек».

Горбань родился 30 марта 1954 г. в городе Полярном Мурманской области. Он посвятил дипломатической работе 40 лет своей жизни. Занимал различные должности в МГИМО, в центральном аппарате министерства и заграничных учреждениях МИДа. Постпредом при ФАО он был назначен в апреле 2014 г.