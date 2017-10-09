Новость о бургере в США в честь Путина оказалась фейком

Новость о бургере с пятью котлетами, который якобы подавали в нью-йоркском ресторане в честь дня рождения президента России Владимира Путина, не соответствует действительности. Об этом пишут проект «Лапшеснималочная» и The Guardian.

Телеканалы, сделавшие об этом репортаж, использовали одни и те же кадры – агентства Ruptly, принадлежащего RT (Russia Today). На видео официантка ресторана рассказывает, что гамбургер с пятью котлетами весит ровно 1952 г (год рождения Путина). Как сообщал ТАСС, один из менеджеров ресторана – Тед Брайен заявил агентству, что Путин – единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда.

Редактор проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев позвонил в ресторан Lucy’s Cantina Royale, о котором шла речь в сюжете, где ему сообщили, что «бургер в честь Путина» они не готовят. Там добавили, что накануне к ним приходил снимать сюжет некий телеканал, но они к этому не имеют никакого отношения. Ковалев также отмечает, что флаер об акции «Бургер ко дню рождения Путина» с условиями акции распечатан только для одного стола, за которым снимали репортаж. Позже Ковалев перезвонил в ресторан еще раз, но трубку подняла девушка (в первый раз был мужской голос), которая сообщила, что «утром был Путин-бургер, но уже нету». По ее словам, перед этим Ковалеву отвечал практикант, а «он не в курсе».

Представитель Lucy’s Cantina Royale Шон Райан сообщил The Guardian и «Лапшеснималочной» по электронной почте, что «ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина ни в какой форме и никогда не предлагал посетителям «Путин-бургер». «Ресторан Lucy’s полностью опровергает любые заявления, сделанные в видеозаписи, поскольку они не соответствуют действительности», – говорится в заявлении. Райан уточнил, что ответственные за фальсификацию сотрудники отстранены от работы до завершения разбирательства. Также в ресторане добавили, что Тед Брайен, на которого ссылается ТАСС, там никогда не работал.