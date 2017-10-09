Изготовитель постельного белья рассказал о подарке Берлускони на день рождения Путина

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подарил Владимиру Путину на день рождения пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. Фотографию подарка на своей странице в Facebook опубликовал его изготовитель, основатель бренда постельного белья Lenzuolissimi Мишел Каскавилла. «С Днем рождения, мистер президент Владимир Путин. Благодарю Вас, Сильвио Берлускони», – сказано в подписи к фото.

По данным Сorriere della Sera, Берлускони преподнес свой подарок лично, прибыв с частным визитом в Сочи 7 октября. По данным издания, это лишь один из серии подарков, преподнесенных Берлускони Путину, отметившему свое 65-летие. Каскавилла рассказал «РИА Новости», что на пошив пододеяльника ушло порядка шести часов. «Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную. Для нас это большая честь – сделать подарок для президента Путина», – сказал он.

Берлускони не раз бывал в России с частными визитами. Так, в конце сентября 2015 г. он приехал в Крым в разгар противостояния России и ЕС из-за Украины, а несколькими месяцами раньше Путин принимал его в Горном Алтае.

Сам Берлускони, который 29 сентября отметил свой 81-й день рождения, также получил в подарок от Каскавиллы набор постельного белья с фотографией времен своего президентства в футбольном клубе «Милан», сообщает il Giornale. Ссылку на это сообщение Каскавилла также опубликовал на своей странице. Производитель постельного белья является также автором книги «Страницы власти», предисловие к которой написал Берлускони.