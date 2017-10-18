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В Сирии погиб генерал, возглавлявший оборону Дейр-эз-Зора

Один из известнейших и популярнейших командующих сирийской армии, генерал-майор Республиканской гвардии Иссам Захреддин, больше трех лет руководивший обороной осажденного отрядами террористов Дейр-эз-Зора, погиб в городе при подрыве на мине. Об этом агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в штабе операций. «Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщил собеседник агентства.

Гибель Захреддина подтвердило и межарабское издание «Аль-Масдар». По его информации, конвой с машиной генерала подорвался на мине, заложенной боевиками запрещенного в России «Исламского государства» в ходе проводимой спецоперации.

56-летний генерал Иссам Захреддин, командуя 104-й бригадой Республиканской гвардии, в течение четырех лет руководил обороной города Дейр-эз-Зор, с 2014 г. полностью блокированного группировкой ИГ. Все это время снабжение гарнизона города и его жителей осуществлялось с помощью вертолетов и сбросов грузов с транспортных самолетов. При этом он неоднократно был в первых рядах обороны от атак боевиков .

Дейр-эз-Зор, стратегический пункт на Евфрате и опорный пункт ИГ, был деблокирован правительственными силами Сирии в начале сентября. Это открыло путь к установлению Дамаском полного контроля над территорией Сирии. Генерал погиб в ходе боев за освобождение оставшихся под контролем боевиков частей города.