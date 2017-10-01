СМИ сообщили о гибели российского командира бригады морской пехоты

Мурманские СМИ в воскресенье сообщили, что 30 сентября в московском военном госпитале имени Бурденко от полученных в Сирии ран умер командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин.

Информацию подтверждают источники РБК и «Говорит Москва». «Достоверность мы можем подтвердить. Да, действительно, это произошло», — сказал собеседник радиостанции, близкий к штабу Северного флота.

Минобороны пока не подтвердило информацию о гибели военного.

23 сентября в Сирии в ходе операции по освобождению Дэйр-эз-Зора погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов. Некоторые СМИ сообщали, что в ходе этой операции «серьезно пострадал» полковник Федянин.