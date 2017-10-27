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Политика
Новости

В центре Барселоны проходит акция в поддержку независимости Каталонии

РИА Новости
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В центре Барселоны на площадь Сан Жауме вышли около 10 000 человек, передает «РИА Новости».

Участники акции выкрикивают «Свобода!» и «Мы независимы!». Часть митингующих поет гимн Каталонии.

Ранее стало известно, что в пятницу, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов. В свою очередь сенат Испании одобрил предложение правительства по введению прямого управления в Каталонии.

Всеобщая забастовка парализовала Каталонию

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Политика
Новости

МИД нашла недостатки в докладе экспертов ООН по химической атаке в Сирии

Ведомости
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что доклад ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) игнорирует российскую позицию. В нем содержатся итоги расследования химической атаки в Хан-Шейхуне в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

В настоящий момент в России изучается этот документ. По информации МИД, в нем нет ответов на поставленные российской стороной вопросов, зато в него включены «прямо противоположные выводы, сделанные анонимными исследовательскими центрами и "независимыми экспертами", которые не подкреплены сколько-нибудь убедительной аргументацией».

«Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе», - указывается в сообщении дипведомства.

Как ранее сообщало агентство Associated Press со ссылкой на текст доклада, в документе говорится, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая произошла 4 апреля в городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в этом сирийское правительство, Дамаск эти обвинения отвергает.

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Экономика
Новости

Набиуллина заверила Путина в стабильности банковской системы

Интерфакс
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Банковская система России стабильна, ЦБ надеется на устойчивый рост кредитования, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. «Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 г. после достаточно сложных 2015-2016 гг.», - сказала она.

«Потихоньку растет кредитование. Кредитование физических лиц показывает уже хорошие темпы роста, и начинается рост кредитования нефинансовых организаций, реального сектора экономики», - добавила руководитель ЦБ.

По словам Набиуллиной, банки накопили прибыль, которая является источником их капитала. «Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. И мы рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать устойчиво расти», - заявила она.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%. Риски ускорения инфляции выше, чем риски ее чрезмерного замедления, поэтому регулятор постепенно переходит от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, заявил регулятор.

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Технологии
Новости

МТС запустила собственный такси-сервис

Интерфакс
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МТС запустила новый сервис «МТС такси», передает «Интерфакс». Новый сервис работает в партнерстве с «Ситимобил» в Москве и Санкт-Петербурге. Ежедневно он обрабатывает 10 000 заказов. Приложение для смартфонов уже доступно в App Store и Play Market.

«Отличие сервиса МТС от аналогичных предложений заключается в том, что пользователям "МТС такси" поездка может стоить всего один рубль. Оставшуюся часть стоимости клиенты могут оплатить бонусными баллами, полученными по программе лояльности «МТС бонус», - рассказали в компании.

В МТС заявили, что проект не требует значительных инвестиций кроме расходов на продвижение и маркетинг.

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Финансы
Новости

Цена нефти превысила $60 впервые за два года

Интерфакс
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Цены на нефть уверенно росли в пятницу, около 17.40 мск в ходе торгов стоимость барреля Brent впервые с июля 2015 г. превысила отметку в $60. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на ноябрь на NYMEX выросла до $53,47 за баррель - это максимум с середины апреля.

Таким образом, нефть завершает в плюсе восьмую неделю из последних девяти.

Позитивный настрой рынка поддерживается ожиданиями, что соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти будет действовать и после марта 2018 г. Вопрос о продлении соглашения, вероятно, будет обсуждаться на очередном заседании ОПЕК, которое состоится в Вене 30 ноября.

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Политика
Новости

Школьный автобус столкнулся с лесовозом на трассе в Коми

Интерфакс/Ведомости
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Школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем «Камаз» на трассе в Сыктывдинском районе Коми. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в спасательных службах региона. Также об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по республике Коми.

Авария произошла в пятницу около14.45 на 735-м км трассы Чебоксары - Сыктывкар. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека. Несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции и спасательные службы.

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Политика
Новости

Трамп рассказал, почему он полностью отказался от алкоголя и сигарет

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он полностью отказался от курения и употребления алкоголя. По словам политика, его старший брат, Фред Трамп, страдал от алкоголизма и умер в 43 года.

«У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. <…> Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: «Не пей, не пей», — приводит слова Трампа газета The Washington Post.

Трамп подчеркнул, что уважал брата, поэтому послушал его. «Я усвоил этот урок благодаря Фреду», — сказал президент.

Политика
Новости

Премьер Испании обещал восстановить законность в Каталонии после объявления независимости

ТАСС
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал, что законность в Каталонии будет восстановлена.

«Я призываю всех испанцев к спокойствию, - написал председатель правительства в пятницу в Twitter немедленно после одобрения региональным парламентом резолюции о провозглашении независимости. - Правовое государство восстановит законность в Каталонии».

Сегодня парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Резолюция принята большинством голосов при бойкоте оппозиции. Каталонская национальная ассамблея призвала граждан собраться в Барселоне у здания парламента «для защиты республики».

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Недвижимость
Новости

Силуанов посоветовал гражданам не вкладываться в долевое строительство

РИА Новости / Ведомости
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Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал гражданам покупать готовое жилье, а не вкладываться в долевое строительство. «Гражданам более правильно и более надежно покупать квартиры в готовых, построенных домах, а не вкладываться на этапе долевого строительства с непонятными последствиями», — сказал Силуанов на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы сейчас создаем механизмы, инструментарии для того, чтобы, во-первых, все такие стройки, которые использую долевое строительство, взять на учет, обязать региональные власти контролировать такие стройки… Создать механизм гарантийной поддержки долевого строительства», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Долевое строительство подразумевает продажу жилья на этапе строительства. Сейчас до 90% строек ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов.

Бизнес
Новости

Вексельберг увеличил долю в уставном капитале компании «Т плюс» до 51,93%

Интерфакс
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Виктор Вексельберг увеличил свою долю в уставном капитале компании «Т плюс» с 11,06 до 51,93%. Он владеет указанным пакетом акций косвенно, через подконтрольные ему ООО «Ренова», ООО «Ренова-холдинг рус», Integrated Energy Systems Limited (Кипр), Brookweed Trading Limited (Кипр) и ЗАО «КЭС-холдинг».

ГК «Ренова» — ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, на транспорте, в энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США).

Основной вид деятельности ПАО «Т плюс» — производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей.

Политика
Новости

Собчак решила отказаться от предвыборной агитации в Крыму

РИА Новости
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Телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., сказала, что не собирается посещать Крым и не будет вести на полуострове предвыборную агитацию, передает «РИА Новости».

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно», — пояснила она на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Собчак также предложила провести на полуострове новый референдум. «Нельзя назвать референдумом то, что происходило там», — считает она. По ее словам, Россия нарушила международные обязательства и выйти из сложившейся ситуации можно только при помощи нового независимого референдума.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Бизнес
Новости

Дворкович объяснил расширение продуктового эмбарго

ТАСС/Ведомости
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Расширение списка импортных продуктов, попавших под эмбарго, поможет закрыть серые каналы, по которым одни товары поставляются под видом других. Как передает ТАСС, это журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, использование таких каналов наносило ущерб российским производителям. Прежде всего под запрет попали субпродукты мясной группы и живые свиньи, добавил чиновник.

Чистокровные племенные свиньи под запрет не попали. Дворкович объяснил, что они нужны для создания высокопроизводительных свиноферм в России.

27 апреля правительство запретило импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне. Под эмбарго попали живые свиньи, пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свиной жир и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, не приготовленные каким-либо способом.

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