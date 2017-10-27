В центре Барселоны проходит акция в поддержку независимости Каталонии

Расширение списка импортных продуктов, попавших под эмбарго, поможет закрыть серые каналы, по которым одни товары поставляются под видом других. Как передает ТАСС, это журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, использование таких каналов наносило ущерб российским производителям. Прежде всего под запрет попали субпродукты мясной группы и живые свиньи, добавил чиновник.
Чистокровные племенные свиньи под запрет не попали. Дворкович объяснил, что они нужны для создания высокопроизводительных свиноферм в России.
27 апреля правительство запретило импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне. Под эмбарго попали живые свиньи, пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свиной жир и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, не приготовленные каким-либо способом.