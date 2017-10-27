В центре Барселоны проходит акция в поддержку независимости Каталонии

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МИД нашла недостатки в докладе экспертов ООН по химической атаке в Сирии

В Министерстве иностранных дел России заявили, что доклад ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) игнорирует российскую позицию. В нем содержатся итоги расследования химической атаки в Хан-Шейхуне в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

В настоящий момент в России изучается этот документ. По информации МИД, в нем нет ответов на поставленные российской стороной вопросов, зато в него включены «прямо противоположные выводы, сделанные анонимными исследовательскими центрами и "независимыми экспертами", которые не подкреплены сколько-нибудь убедительной аргументацией».

«Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе», - указывается в сообщении дипведомства.

Как ранее сообщало агентство Associated Press со ссылкой на текст доклада, в документе говорится, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая произошла 4 апреля в городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в этом сирийское правительство, Дамаск эти обвинения отвергает.