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Белый дом подтвердил намерение Трампа баллотироваться на новый срок

Президент США Дональд Трамп планирует баллотироваться на второй срок в 2020 г. Об этом заявил зам пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

Сначала Гидли отказался комментировать выступление ведущей Опры Уинфри, воспринятое как ее предвыборный манифест, заявив, тем не менее, что кто бы ни решил выдвигать свою кандидатуру в 2020 г., ему придется «столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения в рекордные сроки, будь то экономический бум, создание рабочих мест, историческое сокращение налогов и налоговая реформа», а также «абсолютное уничтожение» ИГ (запрещено в России) в Ираке и Сирии. После этого, отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп участвовать в выборах, Гидли заявил, что не знает этого, и предложил уточнить вопрос о президентской кампании в предвыборном штабе.

После серии вопросов о здоровье и уточнений, не является ли график президента слишком легким, репортеры вновь вернулись к теме выдвижения Трампа. Один из них уточнил, нет ли у Гидли оснований считать, что президент может отказаться от выдвижения своей кандидатуры. «Нет, абсолютно. Он снова намерен избираться на пост президента», - заявил Гидли, пояснив, что он пошутил, когда предложил выяснить предвыборные планы Трампа в его штабе.

Рейтинг Трампа остается одним из самых низких в истории. По данным Gallup International, максимальным он был при его вступлении в должность – 45%, а в течение года 4 раза падал до 35%. Уровень поддержки Трампа на 31 декабря составлял 39%, это самое высокое значение с середины июля.

Сам Трамп в конце декабря 2017 г. предсказывал, что новые выборы он выиграет при поддержке СМИ, которая станет очевидной за полгода до выборов.