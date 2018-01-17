Партнер Манафорта освобожден из-под домашнего ареста

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В Госдепартаменте США сообщили о подписании соглашений с Казахстаном на $2,5 млрд

Переговоры президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева завершились подписанием соглашений между компаниями двух стран на $2,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. В их числе – новые контракты между между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Две сделки между Boeing и Kazakh airlines оцениваются в $1,3 млрд, в них будет задействовано 7100 рабочих мест в США. Первым в Центральной Азии покупателем шести самолетов модели Boeing 737 MAX 8 станет SCAT Airlines. Поставки начнутся в марте 2018 г. Air Astana также подтвердила свои обязательства по закупке трех 787 Dreamliners, которые планируется поставить в 2021 г.

В сфере железнодорожных перевозок стороны достигли договоренностей, которые оцениваются более чем в $900 млн и затрагивают более 3500 рабочих мест в США. Речь идет соглашении между General Electric и KazTemirZholy. Американская компания разработает и произведет для казахской до 300 штурмовых локомотивов. Первые поставки ожидаются с 2019 г. Также компании подписали 18-летнее соглашение об обслуживании GE 175 находящихся в собственности KTZ локомотивов.

На брифинге по итогам переговоров Назарбаев также говорил об экономическом сотрудничестве с США, следует из сообщения его пресс-службы. В числе актуальных направлений сотрудничества он отметил инвестиции американских нефтяных компаний в казахский ТЭК на $50 млрд. Президент Казахстана рассказал, что в ходе встречи с деловыми кругами США «будет подписано более 20 контрактов на сумму более $7,5 млрд».