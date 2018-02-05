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Действующий президент Кипра одержал победу во втором туре выборов

Президент Кипра Никос Анастасиадис победил во втором туре выборов главы государства, состоявшемся 4 февраля, сообщает Reuters. Он набрал 56% голосов, тогда как его оппонент, экс-министр здравоохранения, независимый кандидат, поддержанный левой партией AKEL (Прогрессивная партия трудового народа), Ставрос Малас – 44%. Для 71-летнего Анастасиадиса это будет второй и последний пятилетний срок на посту президента.

«Завтра наступит новый день, требующий единства, потому что это необходимо для продвижения вперед», - заявил Анастасиадис, приветствуя своих сторонников в центре Никосии. Он пообещал продолжить быть президентом для всех киприотов. «Сегодня вечером нет победителей или проигравших, есть только Кипр для всех нас», - сказал он.

Объединение Кипра – один из приоритетов политики Анастасиадиса. Хотя переговоры, которые велись в 2017 г. под эгидой ООН, зашли в тупик, от президента ожидают новых объединительных инициатив. Греки-киприоты настаивали на полном выводе с острова турецких войск, тогда как турки-киприоты видели в них гарантию своей безопасности. Президент подвергался критике оппонентов за слишком большие уступки туркам-киприотам. Тем не менее это не помешало его переизбранию.