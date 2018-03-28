Политика

Новости

Госдепартамент сравнил Россию с «чудовищем из морских глубин»

Даже после высылки 60 российских дипломатов Вашингтон не может быть уверен в безопасности промежуточных выборов в конгресс в 2018 г. Это следует из ответа официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт на вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

«Мы не можем сказать, что выборы в США станут безопаснее. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы допускаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах… Это чудовище из морских глубин», — заявила Науэрт. Она подчеркнула, что это видно на примере Мексики, а также Франции и других европейских стран.

Ранее обеспокоенность планами России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс США в 2018 г. выражали президент США Дональд Трамп и директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

Решение о высылке 60 российских дипломатов Вашингтон принял в поддержку позиции Великобритании, обвиняющей Москву в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом. Москва обвинения отрицает.