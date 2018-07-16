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Италия изучит опыт обеспечения безопасности на чемпионате мира в России

Италия надеется на сотрудничество с Россией в сфере безопасности и борьбы с исламским терроризмом, заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. По его словам, у России и Италии много общих проблем в области безопасности и обмен опытом, безусловно, позволит решать их более эффективно.

Не последнюю роль в этом сыграет и российский опыт проведения чемпионата мира по футболу, заявил министр, отметив, что безопасность во время всего турнира и на финальном матче, где он присутствовал в воскресенье, 15 июля, обеспечивалась на высшем уровне.

«Но я и раньше говорил, что, например, в московском метро чувствую себя безопаснее, чем в некоторых итальянских городах», - признался Сальвини, комментируя ситуацию с безопасностью в России. Ранее в понедельник министр встретился с российским коллегой Владимиром Колокольцевым: по словам Сальвини, речь шла о совместных действиях России и Италии по борьбе с преступностью и, в частности, с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, итальянский министр вновь подтвердил намерение его правительства содействовать смягчению санкций Евросоюза в отношении России. «Италия больше всех других европейских стран страдает от санкций. Каждый день итальянская экономика теряет из-за них около 7 млрд евро - это совсем не мало». Санкции ничего не решают, уверен Сальвини: «Я всегда выступаю за диалог, а не за санкции, будь то санкции в отношении России или в отношении Ирана. В любом случае лучше убеждать друг друга за столом переговоров. Именно поэтому я полностью поддерживаю инициативу нашего правительства по возвращению России в G7».

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