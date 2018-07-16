Путин и Трамп планируют встретиться на полях саммита G20
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали на переговорах в Хельсинки сроки следующей встречи. Однако они скорее всего смогут побеседовать на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом Путин заявил в интервью «Первому каналу».
«Мы не определяли срок следующей встречи, но у нас в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча на полях этого мероприятия, а затем - в Аргентине "двадцатка", можем встретиться и там», - сказал президент.
В понедельник, 16 июля состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Вначале главы государств провели встречу тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут она длилась 2 часа 10 минут. Затем встреча продолжилась в расширенном составе, с участием членов делегаций двух стран.