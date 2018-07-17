Политика

Новости

Российское посольство добивается доступа к арестованной за шпионаж в США Марии Бутиной

Посольство РФ в США добивается от американских властей консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15 июля в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении посольства. В нем также уточняется, что консульский отдел посольства «выясняет обстоятельства задержания» Бутиной, а также ее «местонахождение».

Ранее Минюст США предъявил руководителю общественной организации «Право на оружие» Марии Бутиной обвинение в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с 2015 г. по февраль 2017 г. она работала под руководством высокопоставленного правительственного чиновника из России. Ранее он был членом законодательной ветви российской власти, затем стал высшим должностным лицом в Центробанке России. В апреле 2018 г. он попал в санкционный список Минюста США. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом России, приводит его слова «Интерфакс».

Несколько месяцев назад Бутина 8 часов давала показания из-за подозрений в отношении ее контактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката. Ей пришлось выступать в специальном двухпалатном комитете по вопросам разведки сената Соединенных Штатов и предоставить тысячи документов. Если бы ее попросили, она готова была бы дать показания и федеральным правоохранительным органам. Но, несмотря на готовность к сотрудничеству, в апреле агенты ФБР провели обыск у нее в квартире, а 15 июля «власти выбрали арест госпожи Бутиной<…> без предварительного уведомления адвоката», — отмечается в заявлении адвоката.