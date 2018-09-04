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Верховный суд Греции одобрил выдачу России обвиняемого в отмывании $4 млрд

Верховный суд Греции постановил выдать России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката россиянина Тимофея Мусатова.

«14 сентября, после выдачи письменного документа, решение о выдаче Винника в Россию вступит в силу, – сказал Мусатов. – Теперь дело за политиками, за политической волей». Окончательное решение по делам об экстрадиции в Греции принимает министр юстиции.

В России Винника обвиняют в крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации. Винник весной этого года через своего представителя обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

Экстрадиции Винника также добиваются США и Франция. Греческий Верховный суд рассмотрит апелляцию адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче Винника Франции по европейскому ордеру. На данный момент имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника – по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции.

Сейчас россиянин находится в афинской тюрьме. В июле 2017 г. его арестовали по запросу минюста США в связи с обвинением в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.

В свою очередь Франция в конце июня потребовала от Греции выдать Винника по обвинению в отмывании денег. «Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил адвокат.

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