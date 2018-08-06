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В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

Сотрудники нью-йоркского управления ФБР задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом говорится в Twitter генконсульства России в Нью-Йорке.

Граждане России были задержаны в период с 1 по 3 августа этого года. В консульстве уточнили, что двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один — в Нью-Йорке. Сейчас российская дипломатическая миссия пытается установить местонахождение еще одного россиянина.

В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.

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Ранее греческий суд вынес решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника. Его экстрадиции активно добиваются США, Франция и Россия. Сейчас он находится в тюрьме в Афинах. В США Винника обвиняют в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000. Адвокат арестованного считает, что, получив Винника, Франция может его выдать США.