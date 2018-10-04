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Ротенберг назвал причину падения части пролета Крымского моста в воду

Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в беседе с «РИА Новости» назвал причину падения части железнодорожного пролета Крымского моста в воду. По его словам, фрагмент пролета съехал при монтаже из-за технической неполадки с домкратом. В результате никто не пострадал.

Бизнесмен подчеркнул, что на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет.

Ранее информационный центр «Крымский мост» сообщил, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом один из железнодорожных пролетов накренился и рухнул в воду. Инфоцентр уточнил, что опоры моста не повреждены, их несущая способность не нарушена. Согласно графику, работы с надвижкой пролетов на морских участках должны завершиться в I квартале 2019 г.

Сегодня, 3 октября,в Крыму рухнул пролет Крымского моста. Часть конструкции оказалась в море.

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. pic.twitter.com/EzS1eJwBeL — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 октября 2018 г.

Фрагмент, оказавшийся в воде, планируется поднять из воды кранами после необходимой подготовки, сообщил оператор транспортного перехода в Крым – «Упрдор «Тамань». На место упавшего пролетного строения будет установлено новое, на это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 дней, передает агентство «Крыминформ» со ссылкой на компанию. «Упрдор «Тамань» отметил, что строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Строительством занимается компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Стоимость контракта — почти 228 млрд руб. Автомобильное движение по мосту открыли в мае. За день до открытия, 15 мая, по нему за рулем строительного «Камаза» проехал президент Владимир Путин. В октябре по мосту запустили движение грузовиков. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 г.

Аркадий Ротенберг занимает 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $3 млрд.

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