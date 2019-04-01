Политика

Новости

Партия Эрдогана потерпела поражение в Анкаре на местных выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе своей Партии справедливости и развития на местных выборах. Ее кандидаты выиграли в 40 регионах, тогда как представители оппозиционной Народно-демократической партии – в 20, приводит данные турецкого избиркома телеканал NTV. «Тем, кто пытался поставить нашу страну на колени, нанося урон единству и единству нашего народа, снова был нанесен удар», — цитирует Эрдогана Associated Press.

При этом правящая партия впервые проиграла в столице Турции – Анкаре. По итогам обработки 99,81% протоколов кандидат в мэры от Народно-республиканской партии Мансур Явас набирает 50,9%, Мехмет Ожасеки от правящий партии – 47,06%. Государственной агентство Anadolu на своей страничке в Твиттере сообщает, что правящая партия возражает против признания недействительными бюллетеней, отданных за ее кандидата в Анкаре.

В родном городе Эрдогана – Стамбуле – по итогам обработки 98,79% протоколов с минимальным отрывом примерно в 4000 голосов лидирует кандидат власти, экс-премьер Бинали Йилдирим с 48,70%, у оппозиционера Экрема Имамоглу – 48,65%.

Следующие муниципальные выборы в Турции пройдут через пять лет. Эрдоган пообещал, что в ближайшее время Турция сосредоточится на решении экономических проблем в преддверии национальных выборов в 2023 г. «У нас впереди долгий период, когда мы будем проводить экономические реформы, не ставя под угрозу правила рыночной экономики», — приводит его слова Reuters.