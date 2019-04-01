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Навальный рассказал об иске компании Пригожина к нему и ФБК

Компания «Московский школьник» подала иск к оппозиционеру Алексею Навальному, Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), юристу ФБК Любови Соболь и Наталье Шиловой, говорится в карточке дела. Иск был подан еще 28 марта. Других подробностей нет.

На видеоролике, размещенном в Telegram-канале Навального, утверждается, что Наталья Шилова является «бывшей сотрудницей Пригожина» и ранее она рассказала ФБК об антисанитарии, которая якобы наблюдается на предприятиях бизнесмена. Иск «Московского школьника» связан с деятельностью ФБК по расследованию бизнеса Евгения Пригожина, считают в ФБК. Бизнесмен через суд «потребует удалить из интернета любую информацию о том, что он кормит детей некачественными продуктами», уверены в фонде.

«Мы, конечно, не прекратим заниматься расследованием деятельности Пригожина, и, если он поставляет гнилые продукты <...> в детские сады и школы по всей стране, мы будем об этом говорить прямым текстом», — сообщил Навальный в Instagram.

В конце прошлого года Роспотребнадзор выявил 127 случаев заражения кишечной инфекцией (в том числе дизентерией) в дошкольных учреждениях на юго-востоке Москвы из-за некачественных продуктов. Среди поставщиков питания в детсады была компания Пригожина – «предприятие питания «Конкорд», говорилось в расследовании ФБК. Источником заражения детей стала загрязненная продукция, производимая на одном из молочных предприятий Липецкой области, сообщал, в свою очередь, «Конкорд». В компании подчеркивали, что являются лишь поставщиком, а не производителем продукции. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за заражения детей. Позже «Конкорд» сообщил, что выплатит компенсации пострадавшим от кишечной инфекции.

«Московский школьник» и «Конкорд» Евгения Пригожина могут быть связаны друг с другом, ранее писал РБК. Бенефициаром «Московского школьника» до лета 2015 г. был Павел Панфилов, затем компания перешла под контроль «Конкорда», сообщал РБК. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Московский школьник» принадлежит ООО «Макслайф», в котором по 50% принадлежит Кириллу Рулеву и Андрею Юшину. В мае – июне 2017 г. «Московский школьник» заключил контракты на 11 млрд руб. на организацию пятиразового питания в детских садах и трехразового – в школах.