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В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын в скором времени посетит Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын приедет по приглашению президента Владимира Путина, говорится в сообщении. Лидеры России и КНДР планируют провести переговоры. Время и место встречи не уточняются.

Ранее Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать место и точное время предстоящей встречи, объяснив это соображениями безопасности. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что переговоры пройдут 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

По словам Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество.