Политика

Новости

Кремль рассказал о своих целях на переговорах с лидером КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы о целях Москвы в первых после долгого перерыва переговорах с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. «У Москвы, у Путина, в частности, был большой перерыв в общении с руководством КНДР. Потом во главу угла встала проблема денуклеаризации Корейского полуострова, и, конечно, первая (цель) – это развитие двухсторонних отношений, обсуждение проблемы денуклеаризации, проблем регионального сотрудничества», – сказал Песков. По его словам, «Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова».

На вопрос о вероятности возникновения «персональной химии» между Путиным и Кимом, как это было при встрече Кима с президентом США Дональдом Трампом, Песков сказал, что это «не гарантирует полного понимания». «Главное – это все-таки взаимный учет интересов друг друга и взаимное доверие. Именно на этих принципах и будет строиться общение по тем вопросам, которые интересуют обе стороны. А что касается «химии», то посмотрим: президент Путин встретится с Кимом, и давайте дождемся результатов их общения», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия и США контактируют при подготовке переговоров Путина и Кима: «Определенный обмен мнениями идет. Но говорить о какой-то тесной координации здесь нельзя».

В анонсе Кремля говорится, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится во второй половине апреля.