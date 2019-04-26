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ФСИН проверит все СИЗО Москвы после отравлений наркотиками в «Матросской тишине»

Московское управление ФСИН начало проверку всех следственных изоляторов (СИЗО) после смерти двух заключенных «Матросской тишины». Об этом сообщило пресс-бюро ведомства, передает «Интерфакс».

Проверить все помещения СИЗО дал указание начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз. Участники проверки будут использовать переносные видеорегистраторы и служебных собак, обученных искать наркотики.

Началась проверке с СИЗО-1 «Матросская тишина», отметило пресс-бюро ФСИН. Вместе с этим официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала, что ведомство проводит в «Матросской тишине» проверку соблюдения законодательства о содержании заключенных.

24 апреля заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил о том, что из-за передозировки наркотиков заключенных «Матросской тишины» погибли двое и еще двое в реанимации в тяжелом состоянии. Пресс-бюро ФСИН 26 апреля сообщило, что погиб один человек, а двое его сокамерников отравились.

«Они [заключенные] употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в смоченной им ткани», — отмечал Максименко. По его словам, неизвестное психотропное вещество они ввели внутривенно с помощью укола. Замдиректор ФСИН подчеркивал, что сотрудники ведомства тщательно досматривают все посылки, но «выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет». Следственный комитет начал службную проверку произошедшего.