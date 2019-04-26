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Трамп вывел США из международного договора о торговле оружием

Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. Выступая перед членами национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, президент заявил, что Вашингтон «отвергает этот договор» и «отзывает свою подпись» под ним (слова Трампа приводит агентство Associated Press).

Трамп объяснил свое решение тем, что этот договор противоречит второй поправке к конституции США, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия. «Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действие второй поправки», – заявил он.

Президент напомнил, что соглашение о торговле оружием в 2013 г. подписал его предшественник Барак Обама. После этого оно было передано на ратификацию в сенат, и эта процедура не завершена до сих пор. Трамп пообещал, что при его администрации она и не завершится.

Текст договора о торговле оружием был утвержден на заседании Генассамблеи ООН в 2013 г. Проект поддержали 154 из 193 стран – членов ООН, более 130 государств подписали соглашение. Документ призван урегулировать международную торговлю вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.