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На акции против строительства храма в Екатеринбурге начались задержания

На несогласованной акции протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга, которая проходит второй день, начались задержания, сообщает «Екатеринбург онлайн». По его данным, задержаны семь человек.

Кроме того, издание пишет о троих пострадавших. Одному из них, по данным «Екатеринбург онлайн», сломали ребра, а второй получил травму головы, но отказался от госпитализации.

По данным Znak.com, задержанных гораздо больше – около 30. В одном из автозаков, стоящих рядом с местом проведения акции протеста, корреспондент издания насчитал 11 человек.

Член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков рассказал РБК о задержании четырех человек. «Один побитый лежит, его как-то волокли. Ему вызвали скорую», – отметил он.

Акция протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге началась накануне, 13 мая. Ее участники, как писал Znak.com, обрушили забор, которым оградили сквер, после чего «спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра».

14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам строительства храма провести переговоры. После этой встречи, в которой поучаствовал и Куйвашев, власти региона объявили, что основания для остановки строительства храма нет. Кремль заявил, что следит за ситуацией.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии