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Прокурор обвинил гендиректора компании – собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ

Прокурор в Заводском районном суде Кемерова заявил о создании гендиректором компании – собственника «Зимней вишни» Юлией Богдановой преступной группы для получения выгоды при игнорировании требований пожарной безопасности в торговом центре, передает «РИА Новости».

По словам прокурора, действия или бездействие членов преступной группы в составе Богдановой, Надежды Судденок и Георгия Соболева привели к тому, что пожарная сигнализация не сработала в здании торгового центра, из-за этого посетители не смогли быстро покинуть здание. «Двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты на замок, двери на втором этаже – заблокированы», – уточнил прокурор в суде.

В четверг, 16 мая, в суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Четверо из семи фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» в ходе первого судебного заседания не признали вину.

Обвиняемыми по делу о пожаре в торговом центре помимо Богдановой проходят технический директор ТЦ Георгий Соболев, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализацию) Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин, руководитель кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и ее сын Эдуард Комков, начальник пожарного караула Сергей Генин, а также гендиректор ООО «ИСК ресурс» Никита Чередниченко.

Ранее фигурантам уголовного дела предъявили обвинения по таким статьям УК, как получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети.

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