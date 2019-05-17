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Суд отправил под стражу Челси Мэннинг за отказ сотрудничать по делу WikiLeaks

Суд в США повторно отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг за отказ давать показания по делу организации, сообщает NBC.

Кроме того, на Мэннинг будет наложен штраф в размере $500 в день, если она не выполнит требования в течение месяца, и $1000 после двух месяцев. В суде Мэннинг заявила, что «предпочтет умереть с голоду, чем изменить свою позицию».

В марте Мэннинг уже отказывалась давать показания по делу WikiLeaks, после чего ее отправили под стражу. Неделю назад Мэннинг вышла на свободу.

В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации проекту WikiLeaks. Однако два года назад она была освобождена из военной тюрьмы в Канзасе после того, как бывший президент США Барак Обама принял решение о ее помиловании.